Segundo os dados avançados pela empresa de informação sobre o tecido empresarial, sobre o setor rodoviário de mercadorias, no ano passado, "em Portugal, o volume de negócios deverá rondar os 3.000 milhões de euros, o que corresponde a um crescimento de 7,6%".

Já no mercado ibérico, o volume de negócios atingiu cerca de 18.800 milhões de euros, o que representa um crescimento de 7,1% face a 2020.

"Este crescimento leva este mercado para um valor inclusivamente superior ao que tinha registado em 2019, antes da pandemia", apontou a Informa D&B.

No entanto, ressalvou, "a curto prazo, espera-se uma forte pressão sobre as margens de lucro, devido à tendência de crescimento nos custos, principalmente de combustível e de mão de obra".

Em 2020, o setor do transporte rodoviário de mercadorias tinha sofrido uma queda de 5,1%, devido à diminuição das deslocações internacionais e do comércio externo, por causa da pandemia de covid-19.

Naquele ano, existiam 112.142 empresas de transporte a operar no conjunto do mercado ibérico, mais 1,2% do que no ano anterior, das quais 104.424 estavam domiciliadas em Espanha e 7.718 em Portugal.

Já o parque de veículos de transporte de mercadorias era de 275.864 unidades, das quais 257.462 pertenciam a empresas espanholas e os restantes 18.402 eram propriedade de empresas portuguesas.

Assim, a média de veículos por empresa no mercado ibérico era de 2,3, o que "reflete a pequena dimensão média da frota e a atomização da oferta", realçou a Informa D&B.

Em 2020, os cinco principais grupos a operar no mercado ibérico tinham uma quota de mercado de cerca de 13%, enquanto a dos 10 principais grupos era de 19%.

MPE // CSJ

Lusa/Fim