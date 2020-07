Segundo o relatório mensal de tráfego da Enapor, empresa pública cabo-verdiana responsável pela gestão portuária no arquipélago, os portos registaram 463 escalas de navios em junho, um aumento de 16% face a maio, mas ainda 17% menos face ao mesmo mês de 2019.

Os portos cabo-verdianos movimentaram ainda um total de 40.443 passageiros, representando menos 42,8% do que no mesmo período do ano anterior e mais 31,7% em relação à variação mensal.