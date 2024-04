Segundo as estatísticas rápidas do transporte aéreo, publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em fevereiro, continuou a verificar-se máximos históricos nos valores mensais de passageiros nos aeroportos nacionais, com o desembarque médio diário de 76.600 passageiros, um valor superior em 4% ao registado em fevereiro de 2023.

França foi o principal país de origem e de destino dos voos, apesar de ter registado uma descida de 6,6% no número de passageiros desembarcados e de 6,4% no de embarcados face ao mesmo período do ano passado (-6,6%; -6,4%).

Seguiram-se Espanha e Reino Unido como principais países de origem, e em posições inversas como principais países de destino.

Em fevereiro, os aeroportos nacionais movimentaram 19.600 toneladas de carga e correio, correspondendo a uma subida de 16,3% face ao mesmo mês do ano passado.

MPE // JNM

Lusa/Fim