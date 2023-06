Transporte de passageiros no 1.º trimestre supera 2019 em todos os modos exceto fluvial

O transporte de passageiros aumentou no primeiro trimestre 54,3% por via aérea, 18,0% por comboio, 39,7% por metropolitano e 32,4% por via fluvial, ficando apenas neste último modo aquém dos níveis pré-pandemia, segundo o INE.