Segundo as estatísticas rápidas do transporte aéreo, publicadas pelo INE, em abril, "nos aeroportos nacionais movimentaram-se 5,9 milhões de passageiros e 18,4 mil toneladas de carga e correio, correspondendo a variações de +18,7% e +0,6%, respetivamente, face a abril de 2022".

Os números do mês em análise ficaram acima dos valores anteriores à pandemia da covid-19, que afetou fortemente o setor, uma vez que, face a abril de 2019, foram registados aumentos de 11,0% no número de passageiros transportados e de 7,7% no movimento de carga e correio.

Em abril deste ano desembarcaram nos aeroportos nacionais, em média, cerca de 99 mil passageiros por dia, valor acima do registado em abril de 2022 (83,9 mil passageiros, mais 18,4%) e que no mesmo mês de 2019 (89,6 mil passageiros, mais 10,8%).

No quarto mês deste ano, aterraram nos aeroportos nacionais 20,5 mil aeronaves em voos comerciais, mais 10,1% do que há um ano e 3,7% que em abril de 2019 (período pré-pandemia).

Entre os principais mercados, França foi o principal país de origem e de destino dos voos, seguindo-se Reino Unido, Espanha, Alemanha e Itália, num 'ranking' que partilha a ordem para partidas e chegadas.

Nos primeiros quatro meses do ano, o aeroporto de Lisboa movimentou 53,1% do total de passageiros (cerca de 10 milhões), num aumento de 44,6% face a 2022 e de 11,4% face a igual período de 2019.

Já o aeroporto do Porto "concentrou 22,8% do total de passageiros movimentados e aumentou 38,3% (+13,7% comparando com igual período de 2019)", enquanto o aeroporto de Faro "registou um crescimento de 30,9% (+7,7% face ao mesmo período de 2019)".

