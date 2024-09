Transporte aéreo lidera reclamações no setor do turismo e lazer até agosto

O transporte aéreo liderou as reclamações no setor dos transportes e lazer, entre janeiro e agosto deste ano, com 6.270 reclamações registadas no Livro de Reclamações Eletrónico (LRE), adiantou hoje Direção-Geral do Consumidor (DGC).