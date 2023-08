Também a circulação de comboios está interrompida na Ponte 25 de Abril, entre as estações do Pragal e Roma-Areeiro, devido a um incidente, anunciou hoje a Fertagus na sua página na Internet.

"No sentido Norte-Sul da ponte o trânsito está condicionado a uma via, neste caso só se transita pela via esquerda. Também estão condicionados todos os acessos", disse à Lusa fonte da Lusoponte, cerca das 10:40.

No sentido Sul-Norte, as vias estão todas transitáveis, apesar de o trânsito também estar congestionado, acrescentou.

De acordo com a transportadora Fertagus, também a circulação de comboios está interrompida desde a 06:20 de hoje, entre o Pragal, em Almada, e Roma-Areeiro, em Lisboa.

Às 10:00 mantinha-se a circulação interrompida, avisou a transportadora, salientando que entre as estações de Setúbal e Pragal a circulação estava a processar-se com normalidade.

A Fertagus tem a concessão do transporte ferroviário suburbano de passageiros entre a margem sul do Tejo e Lisboa.

