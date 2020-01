Transações suspeitas de branqueamento de capitais em Macau caem 20,86% As autoridades de Macau registaram, no ano passado, 2.941 participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais e/ou de financiamento do terrorismo, menos 20,86% do que no ano anterior. economia Lusa economia/transacoes-suspeitas-de-branqueamento-de_5e1c1d8a19454c1c0d3225d9





De acordo com dados publicados hoje pelo Gabinete de Informação Financeira (GIF), no ano passado foram registadas menos 775 participações do que em 2018, quando se registaram 3.716.

O jogo foi, mais uma vez, a atividade que deu origem a mais denúncias, 1.913, ou 65,05% do total, seguindo-se instituições financeiras e companhias de seguros, com 880.

Outras instituições representaram 5,03% das denúncias (148), indicou o GIF.

Em 2018, o jogo representava 56% do total das denúncias.

Os setores referenciados, como os casinos, são obrigados a comunicar às autoridades qualquer transação igual ou superior a 500 mil patacas (cerca de 56 mil euros).

