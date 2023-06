Num comunicado hoje divulgado, o Instituto Nacional de Estatística (INE) indica que na Área Metropolitana de Lisboa, registaram-se 9.761 transações de habitações e que o segundo trimestre de 2020 foi influenciado pela pandemia.

O peso relativo das transações de alojamentos na Área Metropolitana de Lisboa desceu para 28,3% no primeiro trimestre, menos 2,6 pontos percentuais do que no mesmo período de 2022 (30,9%).

Já na região Norte, foram transacionadas 9.924 habitações no primeiro trimestre, 28,8% do total e mais 0,4 pontos percentuais que no mesmo período de 2022.

Além do Norte, o Centro, com um total de 7.654 transações, foi outra das regiões a apresentar um acréscimo homólogo no respetivo peso relativo, mais 2,2 pontos percentuais, representando 22,2% do universo de transações.

No Algarve, as transações de habitações totalizaram 3.080 unidades, ou seja, 8,9% do total e menos 0,6 pontos percentuais que em idêntico período de 2022.

O Alentejo e a Região Autónoma da Madeira, com respetivamente, 2.577 e 898 transações, foram as outras regiões que registaram aumentos homólogos nas respetivas quotas relativas, de 0,4 e 0,2 pontos percentuais.

Quanto ao valor das transações de alojamentos, o INE indica que a Área Metropolitana de Lisboa concentrou 40,6% do valor total, seguindo-se o Norte com 23,5%.

Em ambos os casos, o valor das transações (aproximadamente 2.800 e 1.600 milhões de euros, respetivamente) foram os mais baixos dos últimos dois anos, repercutindo-se em reduções homólogas das respetivas quotas relativas (-1,4 pontos percentuais na Área Metropolitana de Lisboa e -0,1 pontos percentuais no Norte).

O valor das transações dos alojamentos localizados no Algarve fixou-se em 947 milhões de euros, correspondendo a uma quota relativa de 13,8%.

No Centro, as transações de alojamentos totalizaram 938 milhões de euros, 13,7% do total, 1,2 pontos percentuais acima do peso relativo observado em período idêntico de 2022.

No Alentejo, as habitações transacionadas totalizaram 294 milhões de euros, representando 4,3% do total, um acréscimo de 0,1 pontos percentuais no respetivo peso relativo.

Na Região Autónoma dos Açores e na Região Autónoma da Madeira, as transações de alojamentos ascenderam a 87 milhões de euros e 195 milhões de euros, respetivamente.

Os valores das transações nestas duas regiões representaram 1,3% e 2,8% do total, respetivamente, sendo que em ambos os casos, observaram-se incrementos nos respetivos pesos relativos, 0,1 pontos percentuais no primeiro caso e 0,3 pontos percentuais no segundo.

Entre janeiro e março, foram transacionadas 34.493 habitações, menos 20,8% que no mesmo período de 2022, contra -16,0% no trimestre anterior e a uma redução em cadeia de 10,5%, e o valor das habitações transacionadas totalizou 6.900 milhões de euros no primeiro trimestre, menos 15,2% do que no mesmo período de 2022.

