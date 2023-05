O estudo sobre a sustentabilidade da ADSE será realizado pelo PlanAPP - Centro de Competências de Planeamento, de Políticas e de Prospetiva da Administração Pública, disse fonte oficial da ADSE.

"O protocolo será assinado muito em breve, contudo os trabalhos preliminares já foram iniciados", acrescentou a mesma fonte.

Segundo indicou, o estudo "será a exploração dos dados para análise da evolução da despesa e da receita relativamente à população aderente e a evolução esperada para os próximos cinco anos, podendo ocorrer outras atividades em paralelo, nomeadamente, a realização de inquéritos".

Numa audição parlamentar, em 02 de maio, a presidente do Conselho Diretivo da ADSE, Maria Manuela Faria, considerou "prematuro" avançar com alterações às regras da ADSE, numa altura em que está a ser feito o plano de sustentabilidade do subsistema de saúde da função pública.

Na terça-feira, a Frente Comum de sindicatos da administração pública anunciou uma concentração para dia 20 de junho, frente à sede da ADSE, em Lisboa, para exigir a redução dos descontos dos trabalhadores para o subsistema de saúde.

"Os trabalhadores pura e simplesmente não aceitam continuar a descontar 3,5% dos seus salários durante 14 meses por ano, quando só podem estar doentes 12, parece-me uma evidência", disse, em conferência de imprensa, o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana.

A Frente Comum reivindica a redução dos descontos dos atuais 3,5% para 1,5% e de 14 meses para 12 meses.

