Trabalhadores e administração da Autoeuropa discutem `lay-off´ durante paragem de nove semanas

A comissão de Trabalhadores (CT) da Autoeuropa reúne-se hoje com a empresa para debater as condições financeiras do 'lay-off´, durante a anunciada paragem de produção de nove semanas na fábrica de automóveis de Palmela, no distrito de Setúbal.