As ligações fluviais entre Lisboa e a margem sul do Tejo sofreram hoje interrupções devido à realização de um plenário de trabalhadores da Transtejo Soflusa (TTSL) entre as 12:55 e as 18:45, afetando as ligações para o Barreiro, Cacilhas, Montijo, Seixal e Trafaria.

Nos plenários foi discutida a atual fase do processo de negociação com a empresa e, segundo Carlos Costa da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), contaram com 70% dos 442 trabalhadores.

Segundo a estrutura sindical, estes trabalhadores ainda não viram atualizados os seus salários para este ano.

Os trabalhadores decidiram hoje em plenário aprovar a proposta da administração da empresa de um aumento salarial de 4,3% e de um aumento do subsídio de refeição para 9,66 euros (mais 60 cêntimos).

As sucessivas supressões de barcos, assim com algumas alterações verificadas neste serviço, nomeadamente nos horários, têm motivado algumas críticas dos utentes deste transporte.

A Transtejo Soflusa (TTSL) é a empresa responsável pela ligação fluvial entre o Seixal, Montijo, Cacilhas, Barreiro e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa.

GC // MCL

Lusa/Fim