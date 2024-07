A greve, a 13.ª convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (SINTAB), acontece depois de mais uma reunião com a empresa que "negou todos os pontos do caderno [reivindicativo], não cedeu em nada e implementou em junho um aumento de cinco euros, pareceu bastante mal aos trabalhadores", disse à agência Lusa o dirigente sindical Diogo Lopes, sustando não ser esse valor "que resolve os problemas que as pessoas têm hoje em dia".

O caderno reivindicativo apresentado à empresa no início do ano exigia um aumento salarial de 150 euros, a valorização do subsídio de refeição e do trabalho noturno, a implementação de diuturnidades, direito a 25 dias de férias e o fim do recurso à contratação precária, entre outras reivindicações.

"Falamos de uma empresa em que os trabalhadores recebem o salário mínimo nacional, independentemente dos anos de casa", disse o dirigente do Sintab, sublinhando haver "trabalhadores com 40 anos de casa que recebem o salário mínimo nacional e com o aumento do custo de vida, hoje em dia, é bastante difícil".

De acordo com o sindicalista "a empresa nos últimos três anos teve um lucro de nove milhões de euros, portanto, tem todas as possibilidades de aumentar o salário a estes trabalhadores", que reivindicam que o salário ascenda a 950 euros.

"Enquanto a empresa não vir que realmente é necessário implementar com urgência este aumento salarial os trabalhadores vão continuar em luta, garantiu Diogo Lopes, adiantando que já está agenda uma nova paralisação para o dia 11 de setembro, dessa vez integrando a realização de uma marcha lenta pelas ruas da cidade.

"A nossa luta tem que continuar", afirmou Inês Santos, admitido que os trabalhadores façam "uma greve por mês até vencer pelo cansaço a empresa que recentemente "ainda retirou direitos". Segundo a trabalhadora, a empresa retirou a majoração que dava a possibilidade de os trabalhadores sem faltas poderem gozar 25 dias de férias, estipulando que todos os trabalhadores passarão a gozar 22 dias úteis e o dia de aniversário.

Numa moção aprovada hoje os trabalhadores exigem a reposição dos 25 dias de férias e o aumento do subsídio de alimentação para oito euros diários, ao invés dos 5,30 praticados atualmente, depois de este subsidio "nos últimos 10 anos ter aumentado apenas 14 cêntimos", disse Diogo Lopes.

Segundo o sindicato, a paralisação de hoje conta com a adesão de cerca de 80% dos mais de 600 trabalhadores da empresa.

Em 13 de março, numa resposta enviada à agência Lusa a Nobre mostrou-se disponível para prosseguir com as reuniões negociais e para discutir "de forma positiva e transparente" as reivindicações dos trabalhadores.

Já depois desta data, os trabalhadores paralisaram por várias vezes, tendo agora agendada nova greve para o dia 11 de setembro, data em que preveem concentrar-se em frente à câmara municipal.

