"Os trabalhadores da Lusa reunidos em plenário aprovaram hoje quatro dias de greve para 30 e 31 de março e 01 e 02 de abril", indicam em comunicado os sindicatos dos Jornalistas (SJ), dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro-Sul e Regiões Autónomas (SITE CSRA) e dos Trabalhadores do Setor de Serviços (SITESE).

Esta greve de quatro dias foi aprovada com votos a favor de 155 trabalhadores e uma abstenção.

Também esta tarde, e após o plenário, dezenas de trabalhadores da Lusa estão concentrados em frente à sede da empresa, em Lisboa.

No comunicado divulgado a anunciar esta concentração, os sindicatos representativos explicaram que o protesto visa reivindicar "aumentos salariais dignos", depois de a administração ter feito uma proposta de atualização "bem abaixo do exigido".

Os trabalhadores da Lusa rejeitaram a contraproposta num plenário realizado em 01 de março.

