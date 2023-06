Trabalhadores da Infraestruturas de Portugal convocam greve para 14 de julho

Os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) marcaram uma greve no dia 14 de julho, em protesto pela "falta de resposta" às suas reivindicações, adiantou à Lusa Abílio Carvalho, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF).