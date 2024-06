"No final do primeiro trimestre de 2024 existiam em Portugal 9.999 estações de base com tecnologia 5G, mais 12% do que as existentes no final de 2023, segundo informação reportada pelos operadores", refere a Anacom, em comunicado.

"Todos os concelhos do país contam com estações 5G, bem como 2,176 freguesias (70% das freguesias no país)", adianta.

A densidade de estações de base 5G em Portugal, no período em análise, "é de uma estação de base por cada 10 quilómetros quadrados".

Existem, em média, "97 estações de base 5G por 100.000 habitantes", refere o regulador.

"Estes indicadores comprovam o crescimento das redes 5G em Portugal, mas revelam também que não existe uma distribuição homogénea ao longo do território, verificando-se que é ao longo da faixa litoral ocidental, principalmente entre Viana do Castelo e Setúbal, e da faixa litoral meridional (Algarve), que a concentração do número de estações é maior", aponta a Anacom.

As zonas do país onde a densidade de estações é superior "correspondem também àquelas onde a densidade populacional é mais elevada ou onde existe uma sazonalidade do número de habitantes".

"Analisando os dados por operador, a NOS mantém-se como aquele que instalou mais estações de base 5G (4.705), seguida pela Vodafone (3.816) e pela Meo, Altice Portugal (1.478)", adianta.

No que respeita à variação do número de estações instaladas por operador, "a Vodafone cresceu 18% (+ 583 estações) a NOS 11% (+ 470 estações), e a MEO 1% (+ 19 estações)".

O número de concelhos em que os três operadores se encontram presentes é muito semelhante, sendo que a NOS é o operador que apresenta estações de base 5G num maior número de concelhos, 308, seguindo-se a Vodafone com presença em 306 concelhos e a Meo em 305 concelhos, de acordo com a Anacom.

"Dos 308 concelhos no país onde existem estações 5G, 303 dispõem de estações de base instaladas por três operadores (Meo, NOS e Vodafone)" e, em relação ao trimestre anterior, "são mais sete concelhos que passam a contar com a presença dos três operadores móveis com rede própria".

Apenas cinco concelhos dispunham de estações de base instaladas por dois operadores no final de março, já não existindo concelhos onde apenas estivesse um único operador (ou nenhum), adianta.

"Considerando o número total de estações (2G, 3G, 4G e 5G) e contabilizando como estações separadas aquelas que incluem diferentes tecnologias, observa-se que a Vodafone é o operador com maior número de estações, com um total de 19.479 estações (38,3%). A NOS detém um total de 19.474 estações (38,3%), e a Meo detém um total de 11.897 estações instaladas (23,4%)", conclui.

ALU // EA

Lusa/Fim