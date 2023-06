Em comunicado, a Star Alliance informa que Panagiotoulias tem mais de 25 anos de experiência internacional na indústria aérea e aeronáutica, tendo ingressado na Star Alliance vindo da Hawaiian Airlines, onde era vice-presidente sénior de alianças e vendas globais desde 2014.

Anteriormente, Panagiotoulias foi vice-presidente e gerente (Ásia-Pacífico) da provedora de tecnologia de viagens Sabre Corporation, além de ter estado 15 anos na American Airlines, na qual ocupou diversos cargos comerciais, operacionais e de gestão.

"Em nome do conselho da Star Alliance, gostaria de parabenizar Theo por ter sido nomeado o próximo CEO da Star Alliance", disse Scott Kirby, CEO da United Airlines e presidente do Conselho Executivo da Star Alliance, citado no comunicado.

"A experiência comercial e aérea internacional de Theo deu-lhe uma boa compreensão dos desafios e oportunidades que a nossa indústria enfrenta hoje. Acredito que ele é a pessoa certa para liderar a Star Alliance no futuro", acrescentou.

DF // EA

Lusa/Fim