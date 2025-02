A partir de hoje, a Tesla está a oferecer um subsídio de seguro equivalente a cerca de 1.100 dólares (1.060 euros) e um plano de pagamento de cinco anos sem juros. Esta é a primeira vez que os dois incentivos são combinados.

O preço inicial do Model 3 de tração traseira será assim reduzido na China para cerca de 31.200 dólares (30.000 euros).

Os compradores beneficiarão de programas especiais de carregamento para os veículos e serão elegíveis para outros subsídios públicos e ofertas da Tesla no valor de até 8.000 dólares (7.700 euros).

Nos últimos dias, outras marcas, como a Xpeng, a Nio e a IM Motors, anunciaram igualmente planos de pagamento sem juros, reduções no pagamento da entrada ou reduções de preços em alguns dos seus modelos.

De acordo com fontes do setor citadas pelo portal de notícias Yicai, as vendas das principais marcas em vários concessionários caíram mais de 40% em janeiro, em termos homólogos, afetadas pela aproximação da época alta de dezembro e pelo habitual abrandamento durante o Ano Novo Lunar, a principal época festiva do país.

O secretário-geral da associação de empregadores CPCA, Cui Dongshu, previu que a guerra de preços entre os fabricantes de automóveis na China continuará ao longo deste ano, num contexto de concorrência "extremamente feroz", embora também tenha sublinhado que as vendas poderão aumentar graças ao "plano de renovação" multimilionário promovido pelo Governo, que prevê a atribuição de subsídios na troca de artigos velhos por novos.

