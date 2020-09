Em comunicado, a fabricante de automóveis elétricos e de painéis solares adianta que irá emitir, "de forma gradual", até 10,03 milhões de novas ações ordinárias, não sendo possível determinar neste momento o efetivo volume da oferta.

O destino do valor arrecadado com o aumento de capital não é especificado pela empresa, que no comunicado avança apenas que a operação servirá para "fortalecer o balanço", destinando-se os fundos a "objetivos gerais da companhia".

A operação será desenvolvida através de uma dezena de diferentes corretoras, cada uma cobrando uma comissão de 0,5%.

O anúncio deste novo aumento de capital -- o segundo este ano - acontece um dia depois de as ações da Tesla terem transacionado pela primeira vez após o 'stock split', em que cada antiga ação da empresa foi diluída em cinco ações.

Na emissão de novas ações realizada em fevereiro, a Tesla tinha já angariado cerca de 2.000 milhões de dólares (1.672 milhões de euros).

PD // MSF

Lusa/Fim