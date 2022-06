"O reforço em pessoal, no âmbito do plano de contingência anunciado pelo Ministério da Administração Interna, permitiu observar, durante este fim de semana, uma melhor utilização das boxes disponíveis e uma redução dos tempos de espera no controlo de fronteiras/chegadas do aeroporto de Lisboa", disse, em resposta à Lusa, fonte oficial da ANA -- Aeroporto.

A mesma fonte precisou que no período da manhã indicado, os tempos de espera se mantiveram abaixo dos 40 minutos, "tendo sido atingido um máximo de cerca de 90 minutos" entre as 14:00 e as 15:00.

A concessionária do aeroporto acredita que, com o reforço gradual anunciado, "brevemente será possível, como desejável, o preenchimento atempado das 16 posições e o completo funcionamento das e-gates, para aproximar os tempos de espera a valores adequados".

Este domingo, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, tinha já afirmado ter havido nesse dia "uma redução muito significativa" nos tempos de espera dos passageiros nos aeroportos de Lisboa e Faro, com a aplicação de um plano de contingência.

O plano de contingência, anunciado no final de maio, prevê um reforço gradual de meios humanos e tecnológicos nos aeroportos nacionais até 04 de julho, para responder a uma maior entrada de pessoas no país nos meses de verão.

Segundo o plano de contingência, os aeroportos nacionais terão um reforço de 238 elementos, incluindo 168 agentes da PSP, que passam a estar sob o comando operacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no controlo de passageiros.

