"Durante o ano de 2024, a Air Apps registou um desempenho notável, e de entre as aplicações mais descarregadas destaca-se a app 'Translate Now' que gerou uma receita de mais de 30 milhões de euros à desenvolvedora", destacou.

A empresa referiu que conta com "mais de 30 aplicações lançadas e cerca de 100 milhões de 'downloads' globais" e que "pretende alcançar uma receita anual recorrente superior a 100 milhões de dólares [96,6 milhões de euros]".

A tecnológica lançou recentemente o Air Hub, "um espaço físico em Portugal dedicado à colaboração e interação com o ecossistema tecnológico nacional, para reforçar o seu contacto com a comunidade", destacou.

De acordo com a Air Apps, a Inteligência Artificial (IA) e o 'Machine Learning' irão "continuar a moldar a nova geração de aplicações, tornando-as mais inteligentes e eficientes".

"A IA continuará a ser um elemento central na experiência móvel, levando a personalização a novos patamares", disse Christinne Cuyugan, 'product marketing manager' (gestora de marketing de produto) da Air Apps, citada na mesma nota.

A Air Apps disse que já está "a implementar inovações alinhadas com estas tendências, como a integração de IA nas suas aplicações, o lançamento de novas funcionalidades para personalização e a expansão para novos mercados", segundo a nota.

A tecnológica disse ainda que, entre as novidades para 2025, "destacam-se funcionalidades como uma nova versão da 'app' "Translate Now", que permite traduções em tempo real e com ativação por voz".

A Air App deu ainda conta do "QRScan, que permitirá a criação de QR Codes personalizáveis com IA, e o assistente inteligente da Calculadora, que ajudará os utilizadores a resolver equações através de reconhecimento de imagens e interações assistidas por IA".

A Air Apps planeia abrir 'hubs' no Porto e em Silicon Valley, referiu.

ALN // EA

Lusa/Fim