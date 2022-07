"São, seguramente, mais amigas do ambiente, desde logo porque o 5G em si é uma tecnologia que melhora em cerca de 50% o consumo energético", disse à agência Lusa Manuel Ramalho Eanes, à margem da apresentação de "Pombal 5G", que decorreu nos Paços do Concelho, no âmbito das Festas do Bodo.

Referindo que "pelo simples facto de serem cidades 5G já são mais amigas do ambiente, porque, no fundo, a sua rede móvel já é mais eficiente", o administrador executivo da operadora de telecomunicações salientou que "são também muito mais amigas do ambiente", porque a informação recolhida e usada "para tomar decisões permite, de facto, gerir muito melhor os recursos", como a água ou as rotas dos resíduos.

Manuel Ramalho Eanes destacou que essas cidades "vão conseguir gerir muitíssimo melhor a sua mobilidade, a sua mobilidade integrada", que "é um dos principais fatores poluentes das cidades".

"Acreditamos que o 5G pode ter um impacto de cerca de 25% menos nas emissões de carbono decorrentes de uma gestão mais eficiente da mobilidade", adiantou.

Na sessão, foi experienciada a realidade virtual assente em 5G, o que possibilitou escalar e andar de parapente na serra de Sicó, visitar o Convento do Louriçal ou passear na praia do Osso da Baleia.

Esta solução de realidade virtual vai ser disponibilizada aos visitantes das Festas do Bodo, que terminam na terça-feira, sendo que depois estes percursos virtuais, assim como outros a desenvolver, ficarão ao serviço da Câmara para promover o turismo.

Manuel Ramalho Eanes realçou a importância da realidade virtual, para que as pessoas "possam perceber o que Pombal tem para oferecer nas suas diversas vertentes (...) e possam, por isso, interessar-se em regressar a Pombal e explorar mais" este território.

"O que queremos também fazer com a Câmara de Pombal é disponibilizar esta mesma experiência a todas as pessoas - que no mundo são cerca de 170 milhões que utilizam a realidade virtual - para que as possamos interessar a visitar Pombal, para além do mundo virtual, o mundo físico", adiantou.

O presidente da Câmara de Pombal, Pedro Pimpão, afirmou que a autarquia quer colocar as novas tecnologias na prioridade na abordagem municipal aos projetos para o território.

"Para termos o território desenvolvido, mais atrativo, mais competitivo, mais inclusivo, precisamos de estar a liderar a partilha de todas as novas tecnologias", declarou, apontando o impacto que podem ter no desenvolvimento económico, social, desportivo, cultural e ambiental.

Considerando a iniciativa um "pontapé de saída" para tornar Pombal uma cidade inteligente, Pedro Pimpão exemplificou a importância que as novas tecnologias podem ter ao nível da sustentabilidade, como na rega inteligente, que permitirá poupar água.

Segundo a operadora, que tem uma cobertura 5G de 75% no concelho, nas Festas do Bodo o Município vai utilizar "a ferramenta de Analítica de Eventos da NOS, para ter mais informação sobre quem o visita".

A iniciativa vai permitir "ter uma caracterização da audiência presente no evento e do seu comportamento, uma análise do impacto do cartaz na afluência de visitantes, e, ainda, uma ideia do impacto" na mobilidade na região, informação que será analisada para otimizar a próxima edição" do certame.

