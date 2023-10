Lagarde afirmou, na abertura de uma conferência sobre política monetária organizada pela própria instituição, que as decisões do BCE sobre as taxas de juro dependem das perspetivas de inflação, da evolução da inflação subjacente, que exclui a energia e os alimentos por serem mais voláteis, e da força com que as subidas das taxas chegam à economia real.

"Acreditamos agora que as taxas de juro diretoras do BCE atingiram níveis que, se forem mantidos durante um período suficientemente longo, contribuirão de forma substancial para que a inflação se aproxime atempadamente do nosso objetivo de médio prazo", afirmou Lagarde.

Desde julho do ano passado, o BCE aumentou as suas taxas de juro em 450 pontos base para 4,50% e a facilidade de depósito para 4%.

