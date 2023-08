"Esta análise incide exclusivamente sobre os novos empréstimos e o 'stock' de empréstimos concedidos a particulares para habitação própria permanente", refere o BdP nas estatísticas de taxas de juro e de montantes de novos empréstimos e depósitos bancários de empresas e particulares atualizadas para junho de 2023.

De acordo com os dados, "a taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação contratados a taxa variável aumentou para 4,37% em junho, ultrapassando a taxa de juro média dos novos empréstimos a taxa fixa (4,16%)".

Já os reembolsos antecipados de crédito à habitação própria permanente "voltaram a aumentar em junho, passando de 0,81% para 0,86% do 'stock' de empréstimos".

Segundo o BdP, "esta evolução verificou-se nos reembolsos antecipados totais (0,66% para 0,70% do 'stock'), ao passo que o peso dos reembolsos antecipados parciais não se alterou (0,15% do 'stock')".

De acordo com o BdP, para estas estatísticas são consideradas as operações entre os bancos residentes em Portugal e os particulares e empresas residentes na área do euro.

