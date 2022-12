"Estamos a falar de novos tributos, pelo que a margem de estimativa tem uma margem de erro significativa", disse o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, indicando que a estimativa aponta para uma receita entre "50 a 100 milhões de euros".

Nuno Félix respondia a uma questão da deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua durante o debate hoje, no parlamento, em que estão a ser debatidas a proposta do Governo que regulamenta a taxa extraordinária e temporária sobre os setores energético e da distribuição alimentar, bem como os projetos apresentados pelo PCP, Chega, PAN e Livre sobre os lucros excessivos, defendendo soluções diversas.

Seguindo o regulamento europeu aprovado em outubro, a proposta do Governo contempla uma contribuição extraordinária e temporária de 33% às empresas daqueles dois setores (CST Energia e CST Distribuição Alimentar) que em 2022 tenham registado lucros que ficaram 20% acima da média dos lucros registada nos quatro anos anteriores.

A medida entrará em vigor até ao final deste ano e visará os lucros excedentários apurados nos períodos de tributação para efeitos do IRC que se iniciem nos anos de 2022 e 2023.

Já a proposta do Chega aponta para distribuição dos lucros excedentários das empresas de energia licenciadas para operar no mercado nacional aos seus clientes, sendo utilizada a metodologia do regulamento europeu para determinar os "lucros excedentes" (ou seja, 20% acima da média dos quatro anos anteriores).

Por seu lado, o PCP propõe a criação de uma contribuição extraordinária sobre os lucros, de combate à especulação e práticas monopolistas, dirigida aos setores energético, bancário, segurador e da distribuição linear e que nos anos de 2022 e 2023 obtenham lucros superiores a 35 milhões de euros.

Em debate está também uma proposta do PAN que visa impedir o pagamento de remunerações acionistas e de bónus por bancos que tenham recebido apoios financeiros públicos entre 2008 e 2022.

No caso do Livre, o projeto prevê a criação de uma taxa sobre o lucro extraordinário referente ao ano de 2022, a ser paga pelas empresas dos setores da energia, da banca, da distribuição alimentar e do armamento e que tenham, a 31 de dezembro de 2022, um lucro apurado igual ou superior a 1,5 milhões de euros.

