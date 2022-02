De acordo com o organismo de estatística, "tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá aumentado para 4,2% em fevereiro (3,3% em janeiro)".

Descontando os produtos alimentares não transformados e energéticos registou-se uma variação homóloga do índice de 3,2%, quando no mês anterior foi de 2,4%.

O INE estima que a taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos se situe em 14,9% (12,1% no mês precedente), enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá apresentado uma variação de 3,8%, que compara com uma variação de 3,4% em janeiro.

