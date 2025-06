Segundo as Contas Nacionais Trimestrais por Setor Institucional do INE, esta evolução deveu-se ao crescimento do Rendimento Disponível Bruto (RDB) das famílias, que aumentou 1,3% face ao trimestre anterior, "conjugado com o aumento de 1,5% da despesa de consumo final".

A subida nas despesas de consumo final foi superior ao crescimento de 1,3% do RDB, sendo que as variáveis "estão em termos nominais, o que, no caso do consumo final, significa que a sua evolução é também influenciada pelo crescimento dos preços".

Em termos reais, o consumo final aumentou 0,9% no ano acabado no 1.º trimestre de 2025, indica o INE.

Já a capacidade de financiamento das famílias fixou-se em 4,4% do Produto Interno Bruto (PIB), menos 0,2 pontos percentuais do que no trimestre anterior.

