Segundo as "Contas Nacionais Trimestrais por Setor Institucional" do INE, "este desempenho foi consequência do aumento de 2,6% do consumo privado (3,1% no trimestre anterior), superior ao crescimento de 1,9% do RDB [rendimento disponível bruto]".

O rendimento disponível bruto nominal 'per capita' das famílias atingiu 16,3 mil euros no primeiro trimestre de 2023, o que representou um aumento de 1,9%, relativamente ao trimestre anterior, com crescimentos de 2,7% e 0,8% das remunerações e do Valor Acrescentado Bruto (VAB), respetivamente.

Contudo, a despesa de consumo final aumentou 2,6% (3,1% no trimestre anterior), "determinando a redução da taxa de poupança para 5,9% (6,5% no trimestre anterior), o que conduziu a uma capacidade de financiamento de 0,4% do PIB [Produto Interno Bruto] (0,6% do PIB no trimestre anterior)", explica o INE.

PD // EA

Lusa/Fim