De acordo com o gabinete estatístico europeu, a taxa de investimento subiu para os 9,9% no quarto trimestre de 2021, face aos 9,2% do período homólogo de 2020 e aos 9,6% do anterior, atingindo o valor mais alto desde o primeiro trimestre de 2009.

Por seu lado, a taxa de poupança das famílias na zona euro recuou para os 13,3% na comparação homóloga (18,8%) e também na variação trimestral (15%).

No que respeita às empresas, a margem de lucro das empresas (sociedades não financeiras) fixou-se nos 40,7%, um recuo homólogo (41%) mas uma subida trimestral (40,4%).

A taxa de investimento empresarial, por seu lado, avançou para os 24%, quer face aos 23,7% do quarto trimestre de 2021, quer comparando com os 22,9% do período entre julho e setembro de 2021.

