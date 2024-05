A subida do IPC mostra ainda assim um abrandamento em relação ao aumento homólogo de 2,6% em março e 2,8% em fevereiro, de acordo com o relatório elaborado pelo Gabinete de Estatísticas do Ministério dos Assuntos Internos e Comunicações japonês.

Os preços dos géneros alimentícios, excluindo os alimentos frescos devido à elevada volatilidade, aumentaram 4,3% em termos homólogos, mais 0,5 pontos percentuais do que em março.

Os maiores aumentos foram sentidos no custo dos legumes frescos (13,5%), das frutas (13,5%) e dos vegetais e algas (10,6%).

Os preços das atividades de lazer e entretenimento também subiram em abril, em média 6,2% em termos anuais, com um aumento de 7,7% para os serviços ligados a esta indústria.

Os custos da energia diminuíram 1,1%, com a queda da eletricidade (menos 1,1%) e do gás (menos 4,2%), embora os preços dos outros combustíveis, incluindo os combustíveis para motores, tenham aumentado 4%.

A moeda do Japão estava hoje a negociar numa faixa perto dos 157 ienes por dólar, depois de no final de abril ter caído para 160 ienes, pela primeira vez há 34 anos.

Um iene fraco tende a inflacionar as remessas estrangeiras dos exportadores, mas também aumenta os custos das importações de energia e matérias-primas, das quais o Japão é dependente.

O governador do banco central do Japão, Kazuo Ueda, disse em 08 de maio que poderá considerar uma mudança na política monetária, com uma nova subida de juros, se a recente desvalorização do iene causar uma aceleração da inflação.

O banco central do Japão subiu em março a taxa de juro de referência a curto prazo, para 0,1%, o primeiro aumento em 17 anos, mas um valor ainda muito longe das taxas nas outras principais economias mundiais.

A inflação no Japão está há mais de dois anos acima da meta de 2% fixada pelo Banco do Japão, inicialmente devido à subida do custo da energia, decorrente da guerra na Ucrânia, e atualmente devido ao aumento do preço da alimentação.

A inflação persistente e o fraco aumento dos salários levaram o consumo, que representa praticamente 60% do produto interno bruto (PIB) do Japão, a contrair 0,7% em termos trimestrais nos primeiros três meses de 2024.

A economia do Japão encolheu 0,5%, em comparação com o último trimestre do ano passado.

