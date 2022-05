De acordo com o balanço semanal divulgado hoje pelo Ministério da Saúde de Cabo Verde, o país conta atualmente com 40 casos ativos de covid-19, contra os 43 registados na segunda-feira passada, e desde o início da pandemia, em março de 2020, já contabilizou 56.122 infetados e 401 mortos por complicações associadas à doença.

Nos últimos 14 dias, período referente de 02 a 15 de maio, os laboratórios do arquipélago analisaram 4.351 amostras, que identificaram 91 casos, correspondendo dessa forma a uma taxa de incidência acumulada nacional de 16 casos por 100 mil habitantes. No mesmo período, a taxa de transmissibilidade (Rt) foi de 1,07 e a taxa média de positividade, de casos confirmados entre as amostras analisadas, de 2%.

No período anterior de 14 dias, de 25 de abril a 08 de maio, tinham sido analisadas 3.812 amostras que confirmaram 62 novos casos de covid-19 no arquipélago, correspondendo então a uma taxa de incidência acumulada nacional de 11 por 100 mil habitantes. Nesse período, o Rt foi de 1,40 e a taxa de positividade, em média, de 1,6%.

Cabo Verde atingiu um recorde diário de cerca de 1.400 novos infetados com o novo coronavírus num único dia em janeiro último, já com a nova variante Ómicron a circular no arquipélago, chegando então a registar mais de 7.000 casos ativos, mas a situação melhorou rapidamente a partir da segunda semana de janeiro.

O país voltou em 06 de março à situação de alerta, o menos grave de três níveis, mantendo atualmente um nível "mínimo" de restrições devido à pandemia de covid-19, deixando de ser obrigatório a utilização de máscara na via pública e já no final de abril também em espaços fechados.

PVJ // LFS

Lusa/Fim