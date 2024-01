Num comunicado sobre a situação do mercado laboral no terceiro trimestre de 2023, hoje divulgado, a OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico) adianta que os dois indicadores estavam em máximos históricos ou perto deles em nove dos 38 países da OCDE, incluindo França, Itália e Japão, bem como Portugal.

Tanto as taxas de emprego como as taxas de participação da OCDE atingiram máximos históricos para homens e mulheres, sublinha ainda a OCDE.

A taxa de emprego ultrapassou os 70% em quase dois terços dos países da OCDE, afirma a organização, que adianta no entanto, que a taxa de emprego diminuiu em 20 países da OCDE no terceiro trimestre de 2023, em comparação com as descidas registadas em 17 países da OCDE no trimestre anterior.

Em Portugal a taxa de emprego subiu de 72,5% no segundo trimestre para 72,8% no terceiro trimestre.

MC // JNM

Lusa/Fim