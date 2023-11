"Em 2021, a taxa de cobertura de energia era de 42%, tendo subido para 48% em 2022 e neste momento situa-se em 52%", disse Carlos Zacarias, durante a inauguração da rede elétrica do posto administrativo de Zinhane, distrito de Chigubo, em Gaza, sul de Moçambique.

Segundo o governante moçambicano, a rede elétrica inaugurada hoje está orçada em 49 milhões de meticais (707 mil euros), usados para a construção de 35 quilómetros de rede de média tensão, quatro quilómetros de rede de baixa tensão e para a montagem de dois postos de transformação.

Para o ministro, a eletrificação de Zinhane vai permitir a melhoria das condições de vida da população local, além de se constituir num "importante ativo para o novo dinamismo nas áreas da agricultura, pesca, agro processamento e turismo".

"Estou muito feliz de ter energia, agora estou até a vender refrescos e gelados, estou muito feliz", disse Joana Ismael, 34 anos, comerciante e residente em Zinhane, que quis abrir o seu negócio em 2005, mas devido à falta de corrente elétrica só pôde realizar o seu sonho 18 anos depois.

"Sofremos muito pela falta de energia aqui em Zinhane, usávamos velas para iluminar a casa", acrescentou a dona de casa.

Na província de Gaza falta ainda eletrificar quatro postos administrativos, dos 45 existentes, avançou Carlos Zacarias, pedindo que a população contribua no "combate sem tréguas" à vandalização e ao roubo de equipamento elétrico, fenómenos que se registam um pouco por todo o país.

Moçambique tem 416 postos administrativos, 318 dos quais estão ligados à Rede Elétrica Nacional, segundo a Eletricidade de Moçambique (EDM).

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse, no dia 08, que pelo menos 55 postos administrativos foram eletrificados desde 2020 no país, no âmbito da iniciativa presidencial "Energia para todos".

De acordo com o chefe de Estado, nos últimos três anos mais de 1,2 milhões de moçambicanos tiveram acesso a energia elétrica, aproximando o país à meta de acesso universal a energia.

Em agosto, o presidente da EDM, Marcelino Gildo, avançou que a empresa precisava de 138,1 milhões de euros para concluir a eletrificação de todos os postos administrativos em Moçambique, passo essencial para o "grande desafio" do acesso universal à energia.

O Governo moçambicano definiu a meta de ter 57% dos domicílios cobertos com acesso à rede elétrica até final do ano -- com uma previsão de 495.000 novas ligações -, cobertura garantida pela estatal Eletricidade de Moçambique, que contrasta com os 34% no final de 2019.

LN // VM

Lusa/Fim