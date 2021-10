"O diferencial entre o kwanza e o dólar atingiu um nível de equilíbrio, com a diferença entre a taxa oficial e a praticada no mercado paralelo a ser de menos de 10%, quando chegou a haver um diferencial de 150%", disse o ministro responsável pela Economia, durante o discurso feito no seminário sobre a economia de Angola, promovido pelo Instituto Real de Estudos Internacionais do Reino Unido (Chatham House).

No discurso principal da tarde, o ministro elencou as dificuldades da recuperação económica, passou em revista os principais indicadores e salientou que o grande objetivo continua a ser a diversificação económica, já que a produção petrolífera enfrenta um problema estrutural.

"Como resultado do desgaste natural nos campos do petróleo, problemas operacionais, e de ausência de investimentos suficientes em tempo oportuno na prospeção petrolífera, a produção física tem estado a decrescer em Angola", admitiu o governante, salientando depois o impacto do setor na economia nacional.

"Devido ao grande peso que o setor ainda tem na nossa economia, o crescimento negativo deste setor tem afetado negativamente o crescimento global do país", apontou, lembrando que a estimativa do Governo aponta para um crescimento nulo este ano, depois de cinco anos de recessão, mas já com a economia não petrolífera a crescer significativamente.

"Para 2021, prevemos um crescimento global nulo, mas devemos realçar que para este ano a previsão de crescimento do setor não petrolífero é de 5,9%, enquanto o setor petrolífero deverá registar uma taxa de crescimento negativa em 11,6%", disse o governante.

Para o próximo ano, o Governo prevê uma expansão económica de 2,4%, sustentada num crescimento do setor não petrolífero de 3,1%, "o que é de grande importância porque este é o setor que cria mais postos de trabalho e está em melhores condições de contribuir para o bem-estar dos angolanos", concluiu o responsável.

MBA // VM

Lusa/Fim