Além disso, o presidente do maior banco norte-americano disse que as tarifas rigorosas de Trump vão aumentar a inflação e podem levar a economia global para uma recessão.

"As recentes tarifas irão provavelmente aumentar a inflação e estão a fazer com que muitos considerem uma maior probabilidade de recessão. [...] Se o conjunto de tarifas irá ou não causar uma recessão continua a ser uma questão, mas irá abrandar o crescimento", disse Dimon numa carta aos acionistas do JPMorgan Chase.

Acrescentando ainda que a mentalidade "America First" de Trump, que impõe tarifas muito elevadas aos parceiros comerciais e concorrentes estratégicos, pode minar a posição privilegiada do país.

"Se as alianças militares e económicas do mundo ocidental se fragmentassem, os Estados Unidos enfraqueceriam inevitavelmente com o tempo, é extremamente importante reconhecer que a segurança e a economia estão interligadas; a guerra 'económica' já provocou guerras militares no passado", escreveu.

O plano tarifário de Trump envolve uma taxa global de 10% e taxas mais elevadas contra outros países e blocos, incluindo 20% sobre as importações europeias, 34% sobre as importações chinesas e 26% sobre as importações indianas.

No conjunto da semana passada, o Nasdaq já tinha perdido 10%, o S&P 500 9% e o Dow Jones 7,9%.

Além disso, nas duas sessões que se seguiram ao anúncio do plano tarifário, Wall Street perdeu cerca de 6,4 biliões de dólares em valor e o número redondo de 10 biliões de dólares desde a tomada de posse de Trump.

Apesar das recentes quedas do mercado, as ações podem cair ainda mais, disse Dimon.

"Mesmo com a recente queda nos valores de mercado, os preços permanecem relativamente altos [...] isso obriga-nos a permanecer muito cautelosos", disse o presidente executivo do banco.

