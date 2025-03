Esta estimativa foi apresentada pela presidente do BCE, Christine Lagarde, perante a Comissão de Assuntos Económicos do Parlamento Europeu.

Se a União Europeia (UE) responder aumentando as tarifas sobre as importações dos Estados Unidos (EUA), este impacto aumentaria para cerca de meio ponto percentual, acrescentou a presidente do BCE, insistindo que estas estimativas estão sujeitas a uma "considerável incerteza".

Neste cenário, a perspetiva de inflação seria também "significativamente mais incerta", e o BCE estima que, no curto prazo, a retaliação da UE e uma taxa de câmbio do euro mais fraca --- resultante da menor procura de produtos europeus nos EUA --- "poderiam aumentar a inflação em aproximadamente meio ponto percentual".

