TAP vai operar 25 voos diários a partir de 2.ª feira sobretudo para repatriamento A TAP vai passar a operar 25 voos diários a partir de segunda-feira, dia 23, sobretudo para "dar resposta à missão de transportar os portugueses" de volta ao país, anunciou hoje a companhia aérea. economia Lusa economia/tap-vai-operar-25-voos-diarios-a-partir-de-2-_5e751142dcab6f199a30b79f





"De aproximadamente 300 voos diários, há uma semana atrás, operaremos 100 nos próximos três dias e na segunda-feira teremos cerca de 25 voos diários, conforme planeamento de contingência entre os dias 23 de março e 19 de abril", lê-se numa carta enviada aos trabalhadores pelo diretor de operações da TAP, Ramiro Sequeira, a que a Lusa teve acesso.

Esta medida faz parte do plano de contingência definido para o período entre 23 de março e 19 de abril, para fazer face aos constrangimentos provocados pela pandemia de covid-19.

"Estamos a focar toda a nossa atenção aos cidadãos portugueses retidos no estrangeiro e procuraremos assegurar os voos em todas as rotas em que os mesmos sejam possíveis, de modo a dar resposta à missão de transportar os portugueses e os nossos clientes para junto das suas famílias", lê-se também no documento.

Para dar resposta às necessidades destas operações, a transportadora aérea decidiu que, "de modo pontual", o plano de voo para abril pode ser executado por voluntários, que devem manifestar o seu interesse até às 23:59 do próximo domingo.

"Naturalmente que este regime apenas se poderá implementar caso exista um volume suficiente de tripulantes interessados para cobrir todas as frotas/funções", acrescenta Ramiro Sequeira, apelando para o "sentido de entreajuda coletiva" e para o "sentido de missão", para "superar este momento adverso".

Na quinta-feira, a TAP anunciou que não vai renovar o contrato a prazo com 100 trabalhadores, que já foram notificados, uma medida do plano de contingência implementado pela companhia no âmbito do surto de covid-19.

"Confirmamos que não estamos a renovar contratos de trabalho de colaboradores que estão a prazo", disse à Lusa fonte da TAP.

A medida abrange 100 trabalhadores, que já foram todos notificados, e surge no plano de contingência que a TAP implementou para combater os efeitos da pandemia de Covid-19 na companhia aérea, anunciado em 05 de março.

Em declarações à Lusa, fonte oficial da TAP esclareceu que não se trata de despedir 100 pessoas, mas, sim, de não fazer novas contratações, ao abrigo do plano de contingência apresentado em 05 de março, visto que, quando um contrato a prazo termina, renová-lo é uma nova contratação.

A transportadora realçou ainda que, quando precisar novamente de mais funcionários e tiver condições para reforçar a equipa, estas 100 pessoas serão as primeiras a ser chamadas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 265 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 11.100 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 90.500 recuperaram da doença.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 182 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 4.032 mortos (mais 627 que na quinta-feira) em 47.021 casos.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.020, mais 235 do que na quinta-feira.

O número de mortos no país subiu para seis.

MPE (ALYN) // SR

Lusa/Fim