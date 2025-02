"Eu acredito numa empresa privatizada, acho que deve ser, tem de ser com um bom parceiro e com uma ótima negociação", afirmou Fernando Pinto, que está a ser ouvido no parlamento, a requerimento da IL, no âmbito das conclusões da Inspeção-Geral das Finanças (IGF), sobre a compra da Manutenção e Engenharia Brasil (VEM/TAP ME Brasil).

Questionado também sobre a privatização dos aeroportos, que levou à concessão à ANA/Vinci por 50 anos, Fernando Pinto considerou que as infraestruturas aeroportuárias têm de ser privadas, mas realçou que as concessões "têm de ser muito bem controladas", com um sistema de acompanhamento "muito forte".

