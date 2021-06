"A TAP está a aproveitar as oportunidades de mercado para planear e otimizar a sua rede de destinos, tendo em consideração a sua estratégia de rede de conexão entre a Europa e as Américas", informou a transportadora, em comunicado, dando conta de que, a partir do próximo inverno, vai passar a operar dois voos diretos por semana para Punta Cana, na República Dominicana.

Os voos, que serão operados pelo modelo A330neo da Airbus, vão partir do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, às quartas e sábados.

Esta é a segunda ligação aérea da TAP para a América Central aberta no último ano, depois da ligação Lisboa-Cancun, no México, que teve início em 27 de março.

"A abertura destas rotas permite fortalecer a competitividade da companhia no seu 'hub' em Lisboa, enquanto plataforma privilegiada na Europa na ligação às Américas", referiu a TAP, na mesma nota.

Em 2020, a TAP voltou ao controlo do Estado português, que passou a deter 72,5% do seu capital, depois de a companhia ter sido severamente afetada pela pandemia de covid-19 e de a Comissão Europeia ter autorizado o auxílio estatal de 1,2 mil milhões de euros.

Já este ano, no final de abril, a Comissão Europeia aprovou um novo e intercalar auxílio estatal de Portugal à TAP, no valor de 462 milhões de euros, para novamente compensar prejuízos decorrentes da pandemia e, segundo a transportadora, garantir liquidez até à aprovação do plano de reestruturação por Bruxelas (que ainda decorre).

