"A compra da Cimpor pela Taiwan Cement Corporation (TCC) ao grupo Oyak foi concluída. Com este negócio a TCC detém, agora, 100% da Cimpor Portugal Holdings", lê-se, na mesma nota.

O investimento, "numa marca portuguesa que opera em Portugal, Cabo Verde, Costa do Marfim, Camarões e Gana, permite à TCC continuar a investir em vários setores no campo da sustentabilidade, incluindo energias renováveis e tecnologias, ao mesmo tempo que continua a sua estratégia de expansão global", segundo o comunicado.

"Esta operação representa um passo muito importante no crescimento da empresa e permite torná-la numa referência a nível mundial na produção de cimento. Acreditamos que o conhecimento da TCC nos permite consolidar e investir cada vez mais no nosso caminho para a descarbonização do setor, uma meta que a Cimpor se comprometeu a cumprir até 2050", disse Suat Çalbiyik, 'chairman' (presidente) da Cimpor, citado no comunicado.

"A Cimpor é uma grande empresa com um vasto conhecimento da indústria cimenteira", disse, por sua vez, Nelson Chang, presidente do Conselho de Administração da TCC.

"A TCC reconhece um potencial de crescimento substancial na Cimpor, particularmente no desenvolvimento de uma estratégia abrangente de descarbonização", destacou, indicando que a empresa está confiante "de que a Cimpor é um investimento" que permitirá "expandir e aumentar" as operações "de cimento de baixo carbono".

Segundo o comunicado, "a estrutura de direção da Cimpor, além de Suat Çalbiyik e Nelson Chang, contará ainda com Roman Cheng, Eralp Tunçsoy e Todd Yang".

Na mesma nota, a empresa explicou que "a decisão da TCC foi influenciada pela excelente capacidade de produção da Cimpor, bem como pelos seus recursos humanos e amplo conhecimento em engenharia", assegurando que "os colaboradores continuarão a desempenhar um papel fundamental no crescimento da empresa tanto no mercado português como no internacional".

Como parte deste negócio, "a TCC também obtém a maioria das operações de cimento na Turquia, tornando-se o terceiro maior 'player' no mercado mundial de cimento", garantiu ainda.

A turca Oyak vendeu 60% da Cimpor à Taiwan Cement Corporation (TCC) por 480 milhões de euros, confirmou à Lusa fonte oficial da cimenteira portuguesa em 28 de novembro do ano passado.

Numa nota, nesse dia, a Cimpor "confirma que a Oyak acordou a venda de 60% da empresa cimenteira à Taiwan Cement Corporation (TCC) por 480 milhões de euros", sendo que "finalizado este acordo, a Cimpor Portugal Holdings passará a ser detida a 100% pela TCC".

