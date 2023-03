"No seguimento de uma avaliação profunda e análise dos dados operacionais foram suspensas temporariamente as ligações regulares para a cidade do Uíge e Cuíto a nível doméstico, e para Acra (Gana) a nível regional, com efeitos imediatos na programação geral de voos", lê-se na nota da TAAG.

A suspensão, que a TAAG assegura ser provisória devendo ser reavaliada em 01 de junho, visa garantir "no geral a sustentabilidade" das suas operações.

"Internamente uma equipa multidisciplinar está a proceder a um estudo minucioso sobre a retoma destas ligações e a acompanhar a evolução dos fatores macroeconómicos relacionados", destaca a transportadora angolana.

EL // LFS

Lusa/Fim