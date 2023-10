Numa nota da companhia refere-se que as novas aeronaves vão sustentar o projeto "Jornada do Cliente", que visa a melhoria do produto, conforto e serviço, proporcionando uma experiência singular ao passageiro TAAG.

Segundo a TAAG, o Boeing 787 Dreamliner destaca-se pelo seu elevado nível de conforto, tecnologia e design interior apelativo e do ponto de vista operacional pela economia de combustível e sustentabilidade ambiental, com uma redução de 25% nas emissões de CO2 face à anterior geração.

O processo de negociação entre o Conselho de Administração da TAAG e o fabricante foi exaustivo, lembra a companhia aérea angolana.

"O nosso objetivo é trabalhar com os melhores fabricantes no mundo para constituir uma frota versátil para a TAAG e assegurar que temos a aeronave apropriada para cada tipologia de voo, nomeadamente nas ligações intercontinentais", disse o presidente da comissão executiva da TAAG, Eduardo Fairen, citado no comunicado.

Eduardo Fairen disse ainda que a opção pelo Boeing 787 Dreamliner vai ao encontro da intenção da TAAG em renovar a frota com aeronaves eficientes, modernas e dimensionadas de acordo com as rotas em que opera.

"Estamos no caminho certo para substituir progressivamente as aeronaves atuais e que denotam alguma antiguidade e propiciar uma melhor experiência de voo para os nossos passageiros", afirmou Eduardo Fairen.

NME // VM

Lusa/Fim