Segundo a TAAG, Windhoek (Namíbia) passa a ter voos diários e Ponta Negra (República do Congo) vai ter introduzida a segunda frequência, com voos à segunda-feira e sexta-feira.

Para São Tomé vai ser também introduzida uma segunda frequência, com voos à segunda-feira e sexta-feira e para Maputo (Moçambique) vai ser criada a quinta frequência, com voos à terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sábado e domingo.

"Estes destinos regionais têm observado um crescimento significativo de procura de mercado, sendo rotas, preferenciais do segmento corporativo, destinos de lazer e tráfego oriundo da lusofonia, este último no caso específico dos PALOP [Países de Língua Oficial Portuguesa]", refere a TAAG no comunicado.

A nível doméstico, a companhia aérea nacional salienta que vão ser aumentadas as frequências para a cidade de Lubango, província da Huíla, a partir do dia 11 de dezembro, passando a ter voos bidiários à quinta-feira, totalizando nove frequências semanais.

NME // ANP

Lusa/Fim