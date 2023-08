"A TAAG Linhas Aéreas de Angola irá reforçar as ligações na rota Luanda -- Lisboa nos dias 14, 21 e 28 de agosto (segunda-feira), sendo adicionada uma frequência extra, na programação habitual de voos. Nesta data, os passageiros e clientes passarão a beneficiar de três voos diários, no período matinal, vespertino e noturno, respetivamente", lê-se no comunicado da TAAG.

A companhia aérea adianta que o voo extra será feito por um avião comercial com capacidade para transportar 289 passageiros.

Os três voos diários para as referidas datas vão partir de Luanda às 08:50, 12:40 e 23:30.

"Tipicamente, Lisboa é um destino com elevada procura nesta fase do ano, captando tráfego da lusofonia, América Latina, África, entre outros", justifica a companhia angolana.

