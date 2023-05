"Com o acordo de SPA (Special Prorate Agreement) entretanto celebrado, a TAAG passa a incorporar os destinos da GOL (no Brasil e América Latina) dentro da sua rede de distribuição e recolha de carga", diz um comunicado emitido pela empresa angolana.

"A GOL é uma companhia de referência com mais de 200 mercados atendidos em 72 bases no Brasil e 11 internacionais. Com esta parceria, a TAAG alarga as suas rotas de carga e reforça a sua capilaridade na América Latina, tornando-se mais competitiva e com maior cobertura geográfica a nível internacional", acrescentou.

A empresa angolana também destacou que, através deste acordo, procura aumentar o volume de carga transportada anualmente, reforçando a atratividade da companhia para a captação de novos clientes e contratos.

"Em função da programação e da disponibilidade, a TAAG poderá utilizar o espaço de bagagem de porão dos voos comerciais e cargueiros (aeronave exclusivamente de carga) operados pela GOL nas suas rotas domésticas e regionais. Esta parceria é especialmente relevante no que toca ao transporte de carga entre a Europa e a América Latina via Luanda, nomeadamente para correio", frisou a empresa.

Atualmente, o segmento de carga da TAAG cobre destinos em África (Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Namíbia, Nigéria e Quénia), Europa (Portugal, Espanha, França, Bélgica, Alemanha, Países Baixos e Itália) e Américas (Brasil e Cuba), sendo que a rede TAAG vai incorporar também os destinos operados pela GOL.

A empresa angolana tem cinco ligações semanais em voos comerciais de Luanda para São Paulo, e uma sexta frequência será adicionada a partir de agosto de 2023.

