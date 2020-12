"Logo após a ocorrência do acidente, o GDI mandou suspender os trabalhos de execução da empreitada com vista a uma melhor coordenação da investigação" pelo empreiteiro e entidade fiscalizadora sobre a causa do acidente, no qual ficou ferido um trabalhador, indicou em comunicado.

De acordo com a imprensa local, a queda de uma grua deixou ferido um trabalhador não residente, que foi hospitalizado.

O GDI acrescentou que se for apurado que o acidente resultou de "ato negligente do empreiteiro ou de insuficiência dos equipamentos de segurança, será efetivada a responsabilidade do empreiteiro de acordo com as disposições contratuais".

Os trabalhos só poderão ser retomados depois de reunidas "as condições necessárias", concluiu.

A conclusão da quarta ponte Macau-Taipa está prevista para final de 2025, de acordo com o calendário do concurso lançado pelo Governo em 2018.

Localizada na zona leste da península, a nova ponte parte da zona de aterros junto ao posto fronteiriço da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e liga à nova zona de aterros junto do terminal marítimo da Taipa e do aeroporto internacional de Macau.

A ponte vai ter 3,09 quilómetros de comprimento e oito faixas de rodagem, e um túnel com 3,05 quilómetros de comprimento.

A decisão de construir a quarta ponte foi tomada em 2015, pelo governo de Macau, e aprovada pelo governo central em 2017.

Macau possui três pontes que ligam a península à ilha da Taipa, a primeira das quais, a Nobre de Carvalho, foi inaugurada em outubro de 1974.

Vinte anos depois, as autoridades portuguesas de Macau inauguraram a ponte da Amizade, e em dezembro de 2004 foi inaugurada a ponte Sai Van.

EJ // JMC

Lusa/Fim