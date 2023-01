A suspensão foi decidida a pedido da Proteção Civil devido à "instabilidade de um muro junto à linha férrea", acrescenta a IP, que já fez deslocar "uma equipa de manutenção para o local".

Ao mesmo tempo, durante o período de paralisação, a empresa gestora da infraestrutura ferroviária espera conseguir concluir "o escoamento das águas da chuva" que se acumularam no local.

O concelho do Porto registou hoje em menos de duas horas 150 pedidos de ajuda por causa das inundações em habitações e vias públicas, principalmente na baixa da cidade, disse à Lusa fonte da Proteção Civil local.

Em declarações à Lusa, fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto disse que os 150 registos de pedidos de ajuda por causa das inundações nas habitações e vias públicas ocorreram entre as 12:00 e as 13:50, tendo havido maior concentração de solicitações na "baixa da cidade".

