O Instituto Nacional de Estatística, em dados oficiais consultados hoje pela Lusa, dá destaque ao incremento da variação homóloga que se situou em 13,54%, quase no limite máximo da meta para 2023, já revista em alta pelo Banco Nacional de Angola, que apontou para um intervalo entre 12 e 14%.

Em termos mensais, o Índice de Preços no Consumidor Nacional (INPC) registou uma variação de 2,04%.

Os dados mostram que das doze classes de consumo analisadas todas registaram aumentos, entre as quais dez com taxas superiores à unidade.

A classe "Educação" foi a que registou o maior aumento de preços, com uma variação de 6,19%, destacando-se também a subida dos preços das classes "Saúde" com 2,37%, "Alimentação e bebidas não alcoólicas" com 2,19% e "Bens e serviços diversos" com 2,12%.

As províncias que registaram maior variação nos preços foram: Luanda com 2,82%, Lunda-Sul com 2,06% e Namibe com 1,67%.

RCR // ANP

Lusa/fim