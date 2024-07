"O stock de dívida registado pelo conjunto de empresas públicas que integram o SEE (126 empresas de um total de 142) diminuiu 2.438 milhões de euros (-- 9,9%) em 2023, face ao ano anterior, de 24.588 milhões de euros em 2022 para 22.150 milhões de euros em 2023", lê-se no documento com a apreciação económico-financeira do setor empresarial do Estado.

Segundo a unidade liderada por Rui Baleiras, "este resultado não foi alcançado de modo uniforme, devido a contributos diferenciados das várias categorias de empresas públicas".

Por um lado, os maiores contributos para esta redução do stock global de dívida surgiram das Empresas Públicas Não Financeiras(-- 2.662 milhões de euros) e das Empresas Públicas Reclassificadas (-- 2.482 milhões de euros).

Já os conjuntos das Empresas Públicas Financeiras e das Empresas Públicas Não Reclassificadas "registaram aumentos no stock de dívida que ascenderam a 225 milhões de euros e 44 milhões de euros, respetivamente".

A UTAO destacou ainda que "os segmentos empresariais que apresentam melhores indicadores de rentabilidade (Empresas Públicas Financeiras e Empresas Públicas Não Reclassificadas) foram os que aumentaram a dívida e vice-versa, ainda que não sejam aqueles que acumulam os maiores stocks de dívida".

O universo do setor empresarial do Estado é composto por 142 empresas, mas apenas existe informação financeira reportada no sistema para 126 delas.

