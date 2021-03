Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP acrescenta que, ao mesmo tempo, a agência de notação financeira "subiu a notação de 'rating' de curto prazo de "A-3" para "A-2"" e o 'outlook' (perspetiva) é estável.

"Esta subida do rating baseia-se na expectativa da S&P de uma melhoria material e sustentada das métricas de crédito da EDP, bem como no compromisso da empresa com uma notação de rating "BBB"", refere a EDP no comunicado, adiantando que a agência "reconhece que diversas medidas de proteção às métricas de crédito foram tomadas antecipadamente, melhorando significativamente" o balanço da empresa e que o grupo assegurou já parcialmente o financiamento necessário para o "ambicioso plano de crescimento".

Em geral, acrescenta, a S&P "vê favoravelmente o novo plano estratégico da EDP, focado numa melhoria material da alavancagem financeira, bem como num maior crescimento em energias renováveis e redes reguladas de baixo risco -- maioritariamente na Europa e Estado Unidos -- com um ambicioso objetivo de investimento de 24 mil milhões de euros em transição energética em 2021-2025".

